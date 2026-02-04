Land Burgenland will auch für Gemeinden arbeiten

Das Burgenland geht gern eigene Wege. Auch in der Landesverwaltung. So wurde im Zuge der Neuaufstellung der bisherigen Baudirektion inmitten der hoheitlichen Landesverwaltung ein Betrieb gewerblicher Art gegründet: die „Bau und Betrieb Burgenland“ (BBB). Eine Eingliederung in die Landesholding wurde diskutiert, aber verworfen. Wozu die BBB? Künftig sollen „Services schneller bereitgestellt, Planungs- und Bauvorhaben zügiger umgesetzt und die Instandhaltung der Infrastruktur verlässlicher geplant werden“, erwartet sich der zuständige Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

Darüber hinaus sollen Leistungen auch für Dritte, etwa Gemeinden oder Landesbeteiligungen erbracht werden. Dorner räumt aber ein, dass man im Reformprozess erst am Anfang stehe. Die BBB besteht aus den operativen Teilen der bisherigen Baudirektion (Bau, Erhaltung und Betrieb von Landesstraßen; Winterdienst und Grünraummanagement), die im Zuge der kleinen Verwaltungsreform aufgeteilt wurde. Statt eines Abteilungsvorstands hat die BBB einen Geschäftsführer – Johann Thiesz. Der Mittelburgenländer war zuletzt bei Group EAD mit Standorten in Frankfurt und Madrid beschäftigt, das Unternehmen bietet Dienstleistungen im Rahmen der Flugsicherung.