Lakeside Yoga: Namaste in Neusiedl am See

So unterschiedlich die drei Frauen sind, so vielfältig ist das Angebot von Lakeside Yoga. „Es gibt bei uns nicht nur einen Stil. Im Vordergrund steht bei uns die Nachhaltigkeit. Zu uns sollen Leute kommen, die nachhaltig ihren Körper und Geist verändern wollen. Natürlich überlegen wir uns die Stunden vorher und bereiten sie vor, aber man weiß nie, wer in die Klasse kommt und so müssen wir eigentlich immer improvisieren“, erklärt Vogt.

Neben den Stunden im Studio in Neusiedl wird auch SUP (Stand Up Paddling) Yoga in Neusiedl, direkt bei der Mole West und der Ruster Bucht angeboten.

Einen besonderen Workshop gibt es am 30. Juni: Yoga für Männer. „Männer haben ganz andere Bedürfnisse, haben mehr Muskeln, daher auch mehr Körperspannung. Es geht vor allem darum die Hemmschwelle für Yoga bei Männern zu senken“, sagt Argun.