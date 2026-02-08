Kurze Verstimmung zwischen Blau und Türkis

Sind mit dem Abgang von Norbert Hofer als FPÖ-Klubchef auch die Brücken zur zweiten Oppositionspartei ÖVP abgebrochen?

Diesen Eindruck vermittelte vergangene Woche eine geharnischte Aussendung der Freiheitlichen. "Die ÖVP liefert derzeit ein Paradebeispiel, wie politische Ideenlosigkeit aussieht“, beklagte FPÖ-Mandatar Markus Wiesler, dass die Türkisen bloß noch "FPÖ-Themen kopieren“.

Rute im Fenster

Dieses Vorgehen sei "kein Zufall, sondern hat Methode“, stellte Vizeklubchef Wiesler der kleineren Oppositionspartei schließlich demonstrativ die Rute ins Fenster: "Das derzeitige Vorgehen der ÖVP macht eine sachliche Zusammenarbeit massiv schwieriger“.