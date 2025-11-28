Kurz und schmerzlos: Doskozil übersteht Misstrauensantrag von FPÖ und ÖVP

"Es ist vorbei, dieser Kurs muss enden", begründete ÖVP-Klubchef Bernd Strobl Freitagvormittag den Misstrauensantrag gegen den roten Landeshauptmann Hans Peter Doskozil , sein FPÖ-Kollege Norbert Hofer verglich Doskozil mit einem Pyramidenspieler, der "das Land abgeräumt hat". SPÖ-Klubobmann Roland Fürst meinte, der Antrag zeuge bloß von "Schwäche und Hilflosigkeit" der Opposition.

Um 10.41 Uhr wurde abgestimmt. Von den Plätzen erhoben sich aber nur die 17 Abgeordneten von FPÖ und ÖVP, die 19 der rot-grünen Koalition blieben sitzen, damit ist der Antrag abgelehnt, Doskozil bleibt Landeshauptmann.

Zuvor hatte Doskozil eine ultrakurze Budgetrede gehalten. Dass er nur rund 20 Minuten auf die selbst seiner Meinung nach angespannte Finanzlage des Landes verwendete, war dem Umstand geschuldet, dass er nach seiner zehnten Kehlkopf-Operation stimmlich noch arg gehandicapt ist - der Luftröhrenschnitt ist noch nicht zugewachsen.

Inhaltlich hat Doskozil wiederholt, was er schon am Donnerstag kundgetan hat. Das Land will seine Wohnbauförderung um 700 Millionen Euro verkaufen, um das Budget zu stabilisieren und verordnet sich ab 2028 eine Schuldenobergrenze im Landeshaushalt von 600 Millionen Euro.