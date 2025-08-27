Krönungsdirndl: Das tragen Burgenlands Weinköniginnen

Mit der Krönung bei den Wein- und Genusstagen in Eisenstadt begann offiziell die Amtszeit von Weinkönigin Maria Liegenfeld aus Donnerskirchen und Weinprinzessin Lena Glauber aus Sigless. Beide 20-Jährigen wurden in eigens gefertigte Krönungsdirndl burgenländischer Schneidermeisterinnen gekleidet.

Die Landesinnung Mode und Bekleidungstechnik übernahm – wie bereits 2023 – die Anfertigung der repräsentativen Kleider. Für Weinkönigin Maria IV. entwarf Schneidermeisterin Dagmar Regner aus Wallern ein Dirndl in Weinrot. „Ich habe früher in einer Trachtenschneiderei in Wien gearbeitet. Was mich sehr freut, sind die vielen Komplimente, die bereits für das Dirndl eingetrudelt sind“, erklärte Regner. Das Outfit besteht aus einem Leib aus Woll-Jacquard, einem Rock aus Micro-Piqué und einer Schürze aus Taft. Rund 15 Stunden Arbeit stecken in dem Stück.