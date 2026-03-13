Kroatisch-deutsche Volksschule soll im Herbst 2027 starten

Auf dem Weg, in Wien ein zweisprachiges, kroatisch-deutsches Schulzentrum zu errichten, haben die Initiatoren ein wichtiges Etappenziel erreicht: Am 6. September 2027 soll mit einer ersten Klasse eine private Volksschule mit Öffentlichkeitsrecht eröffnet werden. Voranmeldungen sind im November des heurigen Jahres, fixe Anmeldungen im Februar 2027 möglich. Das zehn Mal pro Jahr zu entrichtende Schulgeld soll um die 275 Euro betragen. Vorerst soll die Volksschule in der tschechisch-slowakischen Komenský-Schule im dritten Wiener Gemeindebezirk unterkommen.

„Ab 2028 ist der Bau einer eigenen Volksschule in der Nähe geplant“, sagt der Burgenlandkroate und frühere langjährige Chefredakteur der kroatischen Wochenzeitung Hrvatske Novine, Petar Tyran, für den das zweisprachige Schulzentrum ein Herzensanliegen ist. Kindergarten bis Matura Wie berichtet, engagieren sich Tyran und Gabriela Novak-Karall vom Kroatischen Zentrum in Wien (Beč) seit Jahren für ein Bildungszentrum.