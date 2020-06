Kriminelle auf Einbruchstour

Kriminelle halten seit Samstag die Polizei im Nordburgenland auf Trab. Gestohlen wurde eine Golftasche, Bargeld aus einem Gasthaus, einem Zelt und aus Münzstaubsaugern sowie zwei Motorräder. Die Täter machten sich mit dem Diebesgut ungesehen aus dem Staub. Für vier Ungarn klickten nach einem missglücktem Kupferkabel-Diebstahl jedoch die Handschellen.

Bei einem Autoeinbruch in der Nacht auf Montag verursachten unbekannte Täter in Kittsee einen Schaden von rund 2000 Euro. Der Besitzer meldete den Diebstahl einer Golftasche samt Inhalt. In Mörbisch wurden am Wochenende zwei Motorräder, die auf einem Firmenparkplatz abgestellt waren, gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Sicherheitsdirektion Burgenland auf 5000 Euro.

Am Sonntag machten sich Kriminelle an Tankstellen in Donnerskirchen, Schützen am Gebirge und Breitenbrunn zu schaffen. Aus Münzstaubsaugern wurden insgesamt 300 Euro Bargeld gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt 800 Euro. Nach der Sperrstunde machten sich Einbrecher Samstagnacht in Rust zu schaffen und entwendeten eine Handkassa mit 300 Euro. Besonders dreist gingen Kriminelle Samstagnacht auf dem Campingplatz in Donnerskirchen vor. Während ein holländisches Urlauberpaar im Zelt schlief, durchsuchten die Täter das Vorzelt und wurden fündig: Mit dem gefundenen Autoschlüssel öffneten sie das vor dem Zelt geparkte Fahrzeug und stahlen eine Kamera samt Zubehör und 100 Euro. Die Täter richteten einen Schaden von rund 2000 Euro an.