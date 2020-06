Kreative teilen sich Büros

"Die alten Strukturen zerfallen, in Großstädten wird dieses Prinzip bereits praktiziert, dass man sich Platz und Ressourcen teilt", erklärt Karner. Man wolle vor allem Kreative ansprechen – Webdesigner, technische Zeichner oder Grafiker. Aber auch Buchhalter oder Steuerberater könnten Gefallen an der Idee finden.

Mittels Infoveranstaltung am kommenden Freitag, 22. Juni (19 Uhr), wird das Projekt im Gemeindeamt vorgestellt. "Gibt es sechs Interessenten, werden wir im Herbst starten", sagt Karner.

Und Ortschef Toth ergänzt: "Wir haben Experten an der Hand, die bei der Gründung beraten. Wir vergeben keine Förderung, sondern wollen, dass die Unternehmen gut leben können."

Ein weiteres Pilotprojekt wurde in Kooperation mit der HAK Oberwart ausgearbeitet: Oberschützen will sich mit einer eigenen Regionalwährung versuchen. "Das Geld wird dadurch in der Gemeinde behalten, die Kaufkraft fließt nicht ab", betont Toth.