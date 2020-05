Konvertierte Muslimin: "Ich wurde auch schon mehrmals angespuckt"

Als die damals 14-jährige Iman F. in ihrer Heimatgemeinde Loipersbach vor dem Einschlafen über ihren Glauben nachdachte, kam sie auf keinen grünen Zweig. "Ich wusste nicht, was die Wahrheit ist. Ich grübelte und grübelte, kam aber zu keinem Ergebnis", erinnert sie sich heute, knapp 20 Jahre später. Sie wusste nicht, ob sie die richtige Religion habe. Auf die musste sie erst kommen: Für sie ist es der Islam, zu dem sie vor zehn Jahren konvertierte.

Iman F. steht fast jeden Samstagvormittag in Eisenstadt vor dem Rathaus und verteilt den Koran. Die einzige Frau in Österreich, die so in der Öffentlichkeit auftritt. Sie predigt nicht. Sie will "nur den Menschen den Islam erklären, Vorurteile der Andersgläubigen abzubauen". Der Koran sei ein Buch vom "allmächtigen Schöpfer, es gibt darin Regelungen, die dein Leben ordnen."

Doch die Leute sind nicht immer auf ihrer Seite. Oft hat es die 34-jährige Loipersbacherin schwer. Sie muss sich Flegeleien wie "Schleich di in die Wüste" bis hin zu "ziag di gscheit an" gefallen lassen. "Ich wurde auch schon mehrmals angespuckt." Vor allem ältere Männer seien sehr aggressiv. "Die wollen ihre Wut bei mir ablassen." Die Frauen seien weitaus netter.