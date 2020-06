"Komm ins Paradies" lädt in den Süden

Alle neuen und alten Betriebe laden zu den Tagen der offenen Tür am 17. und 18. Mai unter dem Motto "Komm ins Paradies". "Es wird im ganzen Südburgenland rund 30 Veranstaltungsorte geben, die sich von Bernstein bis nach Neuhaus am Klausenbach spannen. Es ist neben der Kulinarik auch ein Erlebnis für die ganze Familie", erklärt Hagenauer. So haben sich die Mitgliedsbetriebe verschiedene Aktivitäten für die ganze Familie ausgedacht.

Am Hannersberg können Kinder auf Ponys die Landschaft erkunden und für Feinschmecker gibt es ein Hochzeitsmenü zu verkosten. In Oberwart beim Stadtwirt kann man dabei sein, wenn in der Riesenpfanne Bohnensterz zubereitet wird und in Welgersdorf beim Weingut Schiefer werden rare Flaschen entkorkt und verkostet. In Christian Kaplans Konditorei in Bad Tatzmannsdorf und in den Bäckereien Siderits in Stegersbach haben die jungen Gäste die Möglichkeit, ihre Backkünste unter Beweis zu stellen.

Zum Jubiläum wird es erstmals auch "Tafeln im Paradies" geben. Am 16. Mai laden acht Gastronomiebetriebe des Südburgenlandes zu einem "paradiesischen" Menü. "Es wird vier Gänge geben inklusive Weinbegleitung der südburgenländischen Winzer", sagt Hagenauer. Getafelt wird, so das Wetter mitspielt, im Freien, der Laube oder auf der Terrasse.

