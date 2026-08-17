Literaturtage Kohfidisch kämpfen mit den Finanzen

Von Vanessa Halla Kohfidisch ist nicht Wien und nicht Graz. Und gerade darin liegt für die Organisatoren der Literaturtage eine Stärke. Wenn von 11. bis 13. September wieder Autoren auf den Csaterberg kommen, wird Literatur nicht im klassischen Veranstaltungssaal präsentiert. Gelesen wird zwischen Kellerstöckeln, in Buschenschenken und inmitten der südburgenländischen Landschaft. Zum 13. Mal organisiert Verleger Horst Horvath von der „edition lex liszt12“ die Literaturtage. Die Veranstaltung habe sich über die Jahre fest etabliert, betont Bürgermeister Norbert Sulyok (ÖVP): „Die Literaturtage sind mittlerweile ein fixer Bestandteil unserer Gemeinde und bringen Menschen auf den Csaterberg, die unsere Region vielleicht sonst nicht kennenlernen würden“, sagt Sulyok.

Den Auftakt macht am Freitag, 11. September, eine Veranstaltung in und mit der Mittelschule Kohfidisch. Schreibimpulse und Einblicke in das literarische Schaffen sollen Schüler an Literatur heranführen. Erste Lesungen von drei Autorinnen stehen ebenfalls auf dem Programm. Junge Stimmen Am Samstag rückt ab 17 Uhr der literarische Nachwuchs in den Mittelpunkt. Dann wird bereits der zehnte Band der Reihe „Junge Literatur Burgenland“ vorgestellt. Das Projekt sucht nach neuen literarischen Stimmen im Land und ermöglicht erste Veröffentlichungen. Zu jenen, die hier ihre Anfänge machten, zählt auch Johanna Sebauer, die bereits im ersten Band vertreten war. Danach wird Literatur buchstäblich erwandert. Mit musikalischer Begleitung ziehen Publikum und Autoren durch die Gassen und vorbei an den Kellerstöckeln. „Literatur und Natur“ lautet dabei das bewährte Zusammenspiel, das Horvath bewusst pflegt. „Wir wollen Literatur dorthin bringen, wo die Menschen sie in einer ganz anderen Atmosphäre erleben können – hinaus in die Landschaft und zu den Kellerstöckeln“, sagt Horvath.

Am Sonntag beschließt eine Matinee das Festival im Weinarchiv. Insgesamt wirken heuer elf Autorinnen, sechs Autoren sowie drei Musikerinnen und Musiker mit. Zu den Vortragenden zählt Elisabeth Lexer aus der Region Güssing, die sich in ihrem neuen Buch „Bakunins Töchter“ mit einer Landkommune beschäftigt. Drei Jahre hat sie daran gearbeitet. Stefan Weidinger wiederum greift in „Oh Yeah“ Themen wie Armut, Gerechtigkeit und Demokratie auf und verbindet sie mit einer Liebesgeschichte, die einen Sommer lang dauert. Die in Pinkafeld tätige Psychologin Nadja Flickinger erzählt in ihrem Kurzgeschichtenband „Perlmuttliebe“ von Krankheit, Verlust, Trennung und anderen Einschnitten des Lebens. Dabei sucht sie bewusst nach kleinen Auswegen aus schwierigen Situationen. Eva Schreiber widmet sich in „Wenn es Nacktschnecken regnet“ unter anderem dem Online-Dating und skurrilen Alltagssituationen. Der Mediziner Anton Zimmermann aus Mannersdorf bei Oberpullendorf wiederum bringt mit „Intensivstation“ Erzählungen mit medizinischem Hintergrund nach Kohfidisch. Dass die Literaturtage inzwischen über die eigentliche Veranstaltung hinaus wirken, zeigt für Bürgermeister Sulyok der Literaturwanderweg. Dieser werde zunehmend von Gästen erkundet, darunter immer mehr E-Bike-Fahrer. Auch der neu erschlossene Drei-Berge-Wanderweg führt immer wieder an Hinweistafeln des Literaturweges vorbei. Selbst im Unterricht der Schule von Kohfidisch habe dieser mittlerweile einen festen Platz.

Infobox Literaturtage

Von Freitag, dem 11. September, bis Sonntag, dem 13. September finden die Literaturtage Kohfidisch zum 13. Mal statt. Das burgenländische Verlagshaus „lex liszt 12“ organisiert die Veranstaltung mit Unterstützung der Gemeinde und von Autorenverbänden. Junge Literatur

Die Anthologie-Reihe „Junge Literatur Burgenland“ präsentiert seit 2018 in jeder Ausgabe vier junge Autorinnen und Autoren aus dem Burgenland. Bei den Literaturagen wird „Volume 10“ vorgestellt.