Kochen ohne Strom: Burgenland bereitet Bewohner auf Blackout vor

Bei den Events soll unter anderem vermittelt werden, wie man mit Vorräten am besten umgeht und welche Lebensmittel zuerst verarbeitet werden sollten. In den Gemeinden treffen sich die Bewohner auf einer Wiese und kochen gemeinsam bei jedem Wetter mit den Zutaten, die sie von Zuhause mitgebracht haben, erläuterte Herbert Wagner, Präsident des Bevölkerungsschutzes Burgenland. "In der Gruppe tut man sich leichter. Es hat ja nicht jeder Holzkohle daheim", ergänzte Stiegl. Seine Rezepte werden vom Bevölkerungsschutz kostenlos zur Verfügung gestellt.

Drei Auftaktveranstaltungen geplant

Vorerst sind drei Auftaktveranstaltungen geplant, je eine im Nord-, Mittel- und Südburgenland. Danach können sich Gemeinden und Bürgermeister melden und die Eventreihe wird regional ausgestreut, hielt Dorner fest. Ihm sei wichtig, mit Informationen den Ängsten und Sorgen der Burgenländer entgegenzuwirken. "Wir wollen den Menschen Sicherheit geben", betonte er. Für Stiegl geht es auch um Nachhaltigkeit und darum, "dass man aus wenig viel machen kann". Man brauche nicht immer Unmengen an Nahrungsmitteln. "Auch ein drei Tage altes Brot mit Butter kann etwas Gutes sein", so Stiegl.