Kloster Marienberg: Ein Museum für Hund und Herrl

"Hunde waren eigentlich in allen Epochen beliebt, nur nicht im Mittelalter, weil sie als unrein angesehen wurden", schildert der 58-Jährige aus Mannersdorf.

Das Museum dient nicht nur als Besuchermagnet, "es gibt oftmals Aha-Erlebnisse, weil es so viel zu sehen gibt", sondern erfreut sich auch bei Studenten größter Beliebtheit. So manche Diplomarbeit wurde in dem mittelburgenländischen Kloster "erforscht".

"Mir werden ständig neue Exponate angeboten", erläutert Schoberwalter. "Den nächsten Schwerpunkt werde ich im Bereich Hirtenhunde setzen."

An Sonn- und Feiertagen kann das Museum (Eintritt 4 Euro) besichtigt werden, Gruppen können individuelle Termine vereinbaren. Der Hund darf mit, "aber nur wenn er erzogen ist", stellt der Hausherr klar.

www.kulturimkloster.at