Kleine Maya atmet wieder selbstständig

Sie hat ganz kurz die Augen geöffnet und dann gleich wieder verschlafen", erklärt Simone Pichler, Sprecherin im LKH Graz, auf KURIER-Anfrage. Am gestrigen Mittwoch wurden der zweijährigen Maya A. die Beatmungsschläuche entfernt. Das Mädchen war wie berichtet am vergangenen Freitag von seinem Vater leblos in einem Biotop in Bocksdorf, Bezirk Güssing, entdeckt worden.

Am Dienstag wurde die Kleine schrittweise aus dem künstlichen Tiefschlaf geholt und eine Magnetresonanz-Untersuchung vom Gehirn durchgeführt.

Man könne jetzt noch keine Rückschlüsse ziehen, meint die LKH-Sprecherin. Die durchgeführte Magnetresonanz sei normal verlaufen. Eventuell werde noch eine zweite gemacht, das stehe aber noch nicht fest. "Sie atmet selbstständig, der Kreislauf scheint stabil." Gesprochen habe die Zweijährige noch nicht. Die Ärzte zeigten sich aber über den Verlauf "sehr zufrieden".