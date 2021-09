Klangfrühling im Herbst: Eröffnung auf der Burg

Auch die nächsten Veranstaltungen werden spannend. Die Burgenländerin Eva Maria Marold ist am 14. September mit Liedern von der Liebe, Freude und Leidenschaft, Texte mit Humor und Tiefgang zu sehen. Am 15. September gibt es eine Buchvorstellung und Lesung mit Peter Menasse und Wolfgang Wagner zu „Vom Kommen und Gehen“, einem Essayband, in dem Kulturschaffende und Journalisten auf „ihr Burgenland“ blicken. Weiters sind unter anderem das Duo Önder (16. September) oder der Wiener Kammerchor (17. September) Programmhighlights und am 18. September laden Eduard und Johannes Kutrowatz zur Geburtstagsgala „20 Jahre Klangfrühling“ in die Friedensburg ein.