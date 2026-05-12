44 Feuerwehrleute bei Kellerbrand in Kittsee im Einsatz

In Kittsee im Bezirk Neusiedl am See ist es am Montagabend zu einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus gekommen. Die Ursache des Feuers war vorerst unklar. Die Feuerwehren aus Kittsee und Berg wurden gegen 20.42 Uhr alarmiert. Nach dem Eintreffen an der Einsatzadresse wurde eine Zubringleitung für den Innenangriff aufgebaut.

Ein bereits auf der Anfahrt ausgerüsteter Atemschutztrupp begann kurze Zeit später mit der Brandbekämpfung im Kellerbereich. Ein weiterer Atemschutztrupp stand bereit. Der gesamte Keller des Hauses wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Der 74-jährige Eigentümer, der alleine im Wohnhaus lebt, konnte das Gebäude selbständig verlassen und wurde zunächst von der Polizei betreut. Anschließend wurde er mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Kittsee gebracht.