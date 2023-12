Kirche Müllendorf gesperrt, jetzt gibt es Messen am Friedhof

Die Glaubensgemeinde feiert ihre Gottesdienste jetzt in der Leichenhalle. Auf der Facebook-Seite der Pfarre Müllendorf heißt es: "So traurig uns alle die aktuelle Sperre der Kirche macht - so stimmt es uns doch froh und hoffnungsvoll, dass wir auch in der Friedhofskapelle eine schöne und würdige Adventzeit feiern können."