Kindern eine Zukunft geben: Caritas startet Spendenaktion

Caritas Burgenland hilft Notleidenden in Kinderzentren. Man sei dabei auf jeden Euro angewiesen. Cristina ist acht Jahre alt, mit ihren Eltern und ihren fünf Geschwistern lebt sie in einem kleinen Dorf in Siebenbürgen, Rumänien. Seit Kurzem besucht Cristina jeden Nachmittag nach der Schule das Kinderzentrum. „Ich bin sehr glücklich. Hier bekomme ich ein warmes Essen, kann meine Hausaufgaben machen und mich duschen“, sagt die Achtjährige.

Auch 30 Jahre nach dem Ende der Ceausescu-Diktatur lebt die Bevölkerung in Rumänien zum Teil in bitterster Armut. Seit der Revolution 1989 unterstützt die Caritas Burgenland Kinderhilfsprojekte im zweitärmsten Land der EU. In den fünf Kinderzentren der Caritas in der Kleinstadt Blaj in Siebenbürgen werden auch mit burgenländischer Hilfe etwa 100 Kinder betreut.