Doskozil: „Keiner will zentrales System“

Hans Peter Doskozil nahm in dem KURIER-Gespräch auch zum weiteren Weg der SPÖ-Burgenland Stellung. Und auch wenn manche in der SPÖ-Bundesparteizentrale gerne hätten, dass er zurück in die Wiener Löwelstraße kommt, für den Landesrat ist das keine Option mehr: „Ich habe mich klar für das Burgenland entschieden. Ich glaube, man kann nicht immer hin- und herspringen. Jetzt ist der Weg im Burgenland vorgezeichnet.“

Der nächste große Schritt ist der Landesparteitag am 8. September. Da wird Hans Peter Doskozil die SPÖ Burgenland übernehmen. „Wir haben uns klar verständigt. Im Herbst wird es einen Landesparteitag geben, wo der Wechsel an der Spitze der Partei stattfinden wird. Dann wird es die nächsten Schritte geben“, so der Landesrat.

In Richtung Landtagswahl 2020? „Die nächsten Schritte gehen in Richtung Landtagswahl. Es hat ja auch der Landeshauptmann klar gesagt, dass er nicht mehr antreten wird.“ Er jedenfalls würde für die Nachfolge zur Verfügung stehen. Doskozil: „Der derzeitige Plan würde das vorsehen, ja.“

Dass auf Bundesebene derzeit die SPÖ auf Konfrontationskurs mit der Regierungspartei FPÖ ist, stellt – laut Hans Peter Doskozil – für das Burgenland kein Problem dar. Dort regiert die SPÖ in einer Koalition mit der FPÖ und diese Zusammenarbeit funktioniere. „Es gibt ein klares Regierungsprogramm, es gibt eine Handschlagqualität, es gibt einen gegenseitigen Respekt, es gibt wechselseitiges Vertrauen. Diese Koalition funktioniert jetzt und wird auch in Zukunft funktionieren“, so der Landesrat. Ob diese Zukunft über die Landtagswahl 2020 hinaus reicht, wollte Doskozil natürlich nicht sagen: „Da muss man erst das Wahlergebnis abwarten.“