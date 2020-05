Keine Neuwahlen in Eisenstadt

Die SPÖ-Eisenstadt unter Vizebürgermeister Günter Kovacs witterte die große Chance der ÖVP etwas auszuwischen. Und zwar nicht am vergangenen Freitag bei der Show für die "Große Chance" im ORF, sondern in der Gemeinderatssitzung am Montag: In einem Antrag forderte sie Neuwahlen und das "sobald wie nur möglich". (Die Möglichkeit bestünde sechs Wochen nach dem Antrag Bürgermeisterwahlen in Eisenstadt durchzuführen, Anm.) Der Antrag wurde verlesen, lief durch und wurde abgelehnt - von der ÖVP und den Grünen. "Wie auch zu erwarten war", sagte Günther Kovacs.



Dennoch findet der Rote Vize diesen - aussichtslosen - Antrag als berechtigt. "Denn was passiert derzeit, und was passiert in den nächsten Wochen in Eisenstadt?" fragt Kovacs und liefert gleich die Antwort: "Die eine ( Andrea Fraunschiel, Anm.) darf nicht mehr, und der andere ( Thomas Steiner, Anm.) kann noch nicht." Den dritten Gedanken will Kovacs auch nicht hinter dem Berg halten: Bei den vergangenen Landtagswahlen bekam er um rund 80 Vorzugsstimmen mehr als Steiner, "obwohl ich auf der Liste auf dem fünften Platz gereiht war und Steiner auf Platz zwei."