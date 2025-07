„Kein Hausverstand“ beim Hospizbau in Oberpullendorf?

Von Gernot Heigl

Geldverschwendung und fehlenden Hausverstand wirft Oberpullendorfs Bürgermeister Johann Heisz (ÖVP) dem Land bei der Errichtung des ersten burgenländischen Hospizzentrums vor. Geplant ist ein aus seiner Sicht aufwendiger Neubau, obwohl man ein bestehendes Gebäude einfach umbauen könne, so der Stadtchef.

Das geplante Hospizzentrum wird seitens der Gemeinde ausdrücklich begrüßt und nicht in Frage gestellt. Schließlich stützt sich die Hospizversorgung im Burgenland derzeit nur auf mobile Teams an den Standorten Eisenstadt und Güssing, der Bedarf ist also gegeben.