Auch nach dem einsatzreichen Wochenende infolge des Schnee-Chaos standen mehrere Feuerwehren am Montag und in der Nacht auf Dienstag im Burgenland im Einsatz.

In Weppersdorf wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte in der Nacht auf Dienstag um 3:45 Uhr zu einem Zeitungszusteller gerufen, dessen Pkw im Ortsgebiet im schlammigen Untergrund stecken geblieben war. Mehrere Selbstrettungsversuche blieben erfolglos. Mittels Bergeausrüstung konnte das Fahrzeug innerhalb weniger Minuten befreit werden und seine Fahrt fortsetzen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Weppersdorf Ein Zeitungszusteller blieb mit seinem Pkw im schlammigen Untergrund stecken – die Feuerwehr befreite das Fahrzeug in wenigen Minuten.

In Rohr im Burgenland füllte sich durch die Schneeschmelze ein Graben in Richtung Bocksdorf stark, wodurch das Wasser nicht mehr abfließen konnte. Ein mit Schneematsch verstopfter Schacht verhinderte zusätzlich den Abfluss. Die Mannschaft machte den Schacht mittels Strahlrohr und Kanalratte frei. Die Straßenmeisterei räumte anschließend mit einem Bagger den Einlassbereich. Nach rund zwei Stunden rückte die Feuerwehr wieder ein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Rohr Ein verstopfter Schacht verhinderte den Wasserabfluss – mittels Strahlrohr und Kanalratte wurde der Abfluss freigemacht.

Zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person wurde die Stadtfeuerwehr Oberwart am Montag gegen 12 Uhr auf die B50 in Fahrtrichtung Markt Allhau alarmiert. Beim Eintreffen wurde die verletzte Person bereits vom Rettungsdienst versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Oberwart transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, stellte den Brandschutz sicher und barg das Unfallfahrzeug. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © STF Oberwart Nach einem Verkehrsunfall auf der B50 sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle und barg das beschädigte Fahrzeug.

In Neusiedl am See rückte die Feuerwehr am 23.02.2026 um 16:50 Uhr zu einer Vogelrettung aus. Eine Dohle hatte sich im Netz des Werbeturms beim Pannonia Shopping Park verfangen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Neusiedl am See Eine Dohle wurde aus einem Netz beim Werbeturm des Pannonia Shopping Parks befreit und ins Tierheim nach Parndorf gebracht.