Mattersburg trauert dem großen Kick nach

Schon am Sonntag hatte das Handy von Martin Pucher im Minutentakt neue SMS vermeldet. „Trost und gut gemeinte Ratschläge“, hatte der SVM-Boss geknurrt. „Solche Ratschläge werde ich in den nächsten Tagen wohl noch einige bekommen.“

Während Pucher über die Zukunft des SV Mattersburg nachdenkt, schwelgen etliche Mattersburger in Nostalgie. Gerald Neuberger hatte in seiner Trafik nach Heimsiegen die Sektkorken knallen lassen. Seit zehn Jahren, seit dem Aufstieg in die Bundesliga, wurde auf Erfolge angestoßen. In den letzten Jahren nahm der Sektkonsum in der Trafik rapide ab, die Mattersburger gewannen daheim nicht mehr in Serie. Jetzt hat es sich gar ausgeknallt. Der SVM muss absteigen. „Ich bin betroffen“, sagt Neuberger. Aber nicht nur er, sondern auch seine fußballbegeisterte Kundschaft. „Wir waren absolut sicher: Bevor der SVM absteigt, bricht die Bahnbrücke ein.“