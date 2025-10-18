Katastrophenübung im Steinbruch: Wenn jede Minute zählt

Im Bezirk Oberpullendorf fand am Samstag im Steinbruch Zöchling in Pilgersdorf eine großangelegte Katastropheneinsatzübung statt. Organisiert vom Bezirksfeuerwehrkommando Oberpullendorf, nahmen 447 Einsatzkräfte teil – darunter 31 Feuerwehren, fünf Züge des Katastrophenhilfsdienstes (KHD), das Rote Kreuz, der Samariterbund, die Polizei, die Rettungshundebrigade und die Bezirkshauptmannschaft.

Simuliert wurden mehrere Szenarien: ein Traktorunfall, verschüttete Personen im Steinbruch, Rauchentwicklung bei einer Tankstelle und im Wald sowie eine vermisste Schulklasse. Als Kommandozentrale diente das Gemeindeamt Pilgersdorf. Landesrat Heinrich Dorner, zuständig für Feuerwehr und Katastrophenschutz, hob beim Lokalaugenschein hervor, dass solche Übungen entscheidend seien, „um im Ernstfall reibungslos agieren zu können“. Angesichts zunehmender Extremwetterereignisse müsse die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte „effizient und eingespielt“ sein.

Feuerwehr, Rettung, Polizei und Katastrophenhilfsdienst probten im Steinbruch die Zusammenarbeit für den Katastrophenfall.