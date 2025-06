Karte zeigt Wege zum Genuss im Nordburgenland

Herausgegeben wird die Karte von der Plattform Wein Natur Genuss Neusiedler See, einem Projekt der LAG nordburgenland plus. Neben Winzern, Gastronomen und Produzenten der Region sind auch 20 besonders attraktive Aussichtspunkte und Naturgenussplätze verzeichnet – zu erkennen am Fernglas-Symbol. Die meisten davon sind über das gut ausgebaute Radwegenetz einfach erreichbar.