Kampfabstimmung ums Amt des Gemeindebundpräsidenten

Um das Präsidentenamt im ÖVP-Gemeindebund herrscht ein größeres Griss als um den Posten des Parteiobmanns. Wir erinnern uns: Nach dem Absturz bei der Landtagswahl vor gut einem Jahr wollte zunächst niemand die nur mehr drittstärkste Partei übernehmen, am Ende gab es plötzlich zwei Kandidaten. Eine Kampfabstimmung konnte verhindert werden – indem die Macht zweigeteilt wurde: Christoph Zarits, der als Nationalrat ohnehin nicht in den Landtag wechseln konnte, wurde Parteiobmann, Bernd Strobl Klubchef.

Und bei der türkisen Teilorganisation, die rund 70 der 171 Bürgermeister vertritt? Dass die Bürgermeister Markus Ulram aus Halbturn und Johannes Mezgolits aus Donnerskirchen antreten, ist de facto schon länger bekannt. Und dass bei der Wahl durch die Landesversammlung am 6. März noch weitere Bewerber – und, was zu wünschen wäre, auch Bewerberinnen – antreten, gilt unter türkisen Ortschefs als sehr wahrscheinlich. Dafür reicht die schriftliche Bewerbung eine Woche vor der Landesversammlung.