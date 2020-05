Kammermusikfest Lockenhaus findet heuer statt

Trotz aller Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise werden zahlreiche Künstler wie András Schiff, Vilde Frang, Denis Kozhukhin oder der Konzertmeister der Berliner Philharmoniker, Daishin Kashimoto, heuer der Einladung des künstlerischen Leiters Nicolas Altstaedt zum Kammermusikfest Lockenhaus folgen können.

"Oberste Priorität wird die Umsetzung der Maßnahmen zur Sicherung der Gesundheit von Publikum und aller Beteiligten sein", versichert Geschäftsführer Géza Rhomberg. Zusätzlich zu den Spielorten mit den durch die Abstandsregelungen verringerten Kapazitäten wird eine Open Air Lounge im Park des Schlosses Esterházy Lockenhaus eingerichtet, in der die Konzerte alternativ live per Videowall im Freien in Kombination mit Kulinarik miterlebt werden können.

"Auf diesem Weg geht das Kammermusikfest Lockenhaus neue Wege und sieht dieses spezielle Outdoor Konzept auch als Angebot an neue Publikumsschichten", sagt Rhomberg.