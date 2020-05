Kalte Realität statt Kellerromantik

Eisige minus 1 Grad hat das Thermometer Freitagfrüh in manchen Ortschaften des Weinbaugebiets Eisenberg im Südburgenland angezeigt. Von herbstlichen Temperaturen also keine Spur, ebensowenig wie von klischeebehafteter Weingarten- und Kellerromantik, die in so manchen TV-Formaten immer wieder vermittelt wird. Burgenlands Winzer und ihre Helfer stehen derzeit von Früh bis Spät in ihren Weingärten und Kellern, um die Ernte des Jahres einzubringen und anschließend gleich zu verarbeiten. „Ich bin fast schon so warm angezogen, wie normalerweise bei der Eisweinlese, da fehlt nur noch der Skianzug“, beschwert sich eine ungarische Erntehelferin über die Eiseskälte in den frühen Morgenstunden.