Juwelierraub: „Waffengleichheit“ gefordert

Rund ein Jahr nach dem Überfall auf den Juwelier Hohensteiner in der Eisenstädter Fußgängerzone betrachtet die Polizei den Überfall als geklärt. Wie der KURIER berichtete, waren vier Verdächtige nach einem weiteren Raub in Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, geschnappt und in erster Instanz verurteilt worden.

Das Quartett aus Serbien soll den Überfall in Eisenstadt am 7. März 2017 verübt haben. Ein Täter bedrohte die Verkäuferin mit der Pistole, seine beiden Komplizen raubten teure Uhren im Wert eines sechsstelligen Eurobereiches. „Wir hatten auch bald konkrete Ansätze und konnten DNA-Material sichern“, sagt der leitende Ermittler im Landeskriminalamt Burgenland, Alois Lehrner. Die Festnahme der Verdächtigen sei das Ergebnis einer langen Zusammenarbeit der Behörden in Österreich, Serbien, Südtirol und Deutschland gewesen. „Im Rahmen der Ermittlungen haben wir aber zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir mit den vorhandenen technischen Überwachungsmöglichkeiten an unsere Grenzen gestoßen sind“, sagt Lehrner.