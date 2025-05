Juristische Skurrilitäten: Wer vor Gericht lügen darf

Beginnend damit, dass Angeklagte im Verfahren immer die Unwahrheit sagen dürfen, ohne dafür bestraft zu werden. Bei Zeugen sieht das allerdings ganz anders aus, denn für Falschaussagen drohen bis zu drei Jahre Haft. Angemerkt sei in diesem Zusammenhang, dass die Richterinnen und Richter reumütige Geständnisse der Beschuldigten bei der Strafbemessung als besonders mildernd werten.

Strafbare Bilder?

Der Besitz von Bilddateien auf einem Handy, die dem Verbotsgesetz unterliegen, ist nicht strafbar. Werden diese Wiederbetätigungsfotos jedoch an andere Personen weitergeleitet, zum Beispiel per WhatsApp, drohen ein Geschworenenprozess und ein bis zehn Jahre Gefängnis, oft auch in Verbindung mit einer Geldstrafe. Bei Kinderpornografie und sexuellen Darstellungen Minderjähriger sind jedoch sowohl der Besitz als auch das Weiterleiten strengstens verboten und strafbar.