Jungwein 2014: Kaum gelesen und schon in der Flasche

Insgesamt acht Winzer aus dem Nordburgenland sind beim Primus Pannnonikus beteiligt. Jeder Winzer keltert seinen eigenen Jungwein, der den internen Qualitätskriterien der Gruppe entsprechen muss. Nur dann darf er den Namen Primus Pannonikus tragen. Verarbeitet werden hauptsächlich die Sorten Grüner Veltliner oder Rivaner.

Präsentiert wird der Primus Pannonikus am kommenden Donnerstag, 19 Uhr, in der Wirtschaftskammer in Eisenstadt.