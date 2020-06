Junger Raser starb bei Verkehrsunfall

Der Albtraum vieler Eltern ist für eine Familie aus Weiden am See in der Nacht auf Dienstag zur traurigen Realität geworden. Ihr 21-jähriger Sohn ist bei einem Unfall, wenige Meter von seinem Elternhaus entfernt, tödlich verunglückt.

Ein Augenzeuge, der von dem jungen Lenker bereits im Ortsgebiet von Neusiedl am See überholt worden sei, hat nach dem Crash gegen 1 Uhr Früh die Rettungskräfte alarmiert. Am Ortsende Richtung Weiden am See startete das spätere Unfallopfer erneut ein Überholmanöver und dürfte dabei die Kontrolle über seinen Pkw verloren haben, heißt es von der Polizei. Das Unglücksfahrzeug sei rechts aufs Bankett gekommen und nachdem der 21-Jährige versuchte gegenzusteuern, ist der Pkw links auf die Böschung gefahren und wurde gegen einen Baum gedrückt. Der junge Mann, der nicht angegurtet war, wurde aus dem Auto geschleudert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Reanimationsmaßnahmen von Notarzt und einem Team von Rettungssanitätern waren vergebens – er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Kopfverletzungen.