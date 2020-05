Junger Manager für "alte Dame"

"Man kann sich zwar von Tradition nichts kaufen, aber die Vienna ist eine Marke, die man kennt. Es ist schön, ein Stück Geschichte mitprägen zu können. Man ist Woche für Woche sehr emotional dabei." In der Ersten Liga, sprich zweithöchsten Spielklasse, wird derzeit auf Punktejagd gegangen. Als Nummer drei in Wien, hinter den Großklubs Rapid und Austria. Der Aufstieg in höchste Gefilde sei derzeit finanziell nicht machbar. "So ehrlich muss man sein."



Das Tagesgeschäft ist das Betätigungsfeld des 31-Jährigen: Transfers, Marketing, PR-Arbeit, Lizenzierung, sämtliche wirtschaftliche Belange und Meetings mit der Bundesliga. Der Stressfaktor sei ein durchaus hoher, vor allem in der Transferperiode und in englischen Wochen. "Dann gibt es Phasen, in denen man glaubt, dass es ruhiger wird, und plötzlich steht ein Trainerwechsel an", wird aus der Praxis geschildert. "Dann muss man der Freundin sagen, dass man doch erst am Sonntag in Urlaub fahren kann." Komplettes Neuland stellten Verhandlungen mit Spielern und ihren Beratern dar: "Da erlebt man schon seine Sachen. Es ist halt Learning by doing, und das wird auch nie aufhören."