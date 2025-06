Junge Bands begeistern beim Landeswettbewerb

Mit rauem Groove, leisen Tönen und lauter Leidenschaft: Beim Landeswettbewerb podium.jazz.pop.rock… am 23. und 24. Juni in der CSELLO Mühle Oslip verwandelten 110 junge Musikerinnen und Musiker das Burgenland in ein vibrierendes Zentrum von Jazz, Pop und Rock. Bands und Solokünstler:innen beeindruckten mit Bühnenpräsenz, stilistischer Vielfalt und oft selbst geschriebenen Songs.