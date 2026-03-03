Burgenlands Jugend: 80 Prozent zufrieden – doch viele wollen weg

Jugendliche leben gern im Burgenland – aber viele sind nicht sicher, ob sie auch bleiben wollen. Das ist nur ein Ergebnis des unlängst präsentierten Jugendreports 2026. Geschätzt werden Ruhe, Natur und soziale Vertrautheit, die Schwächen liegen in fehlender Mobilität, Freizeit, Infrastruktur und beruflichen Perspektiven.

Die gute Nachricht: Über 80 Prozent sind mit ihrer Lebensqualität zufrieden, ebenso sehen zwei Drittel ihre persönliche Zukunft eher positiv. Trotzdem ist die langfristige Bindung an das Bundesland nicht selbstverständlich. Laut Bericht sehen 41,9 Prozent der Befragten ihren künftigen Lebensmittelpunkt im Burgenland, 44,4 Prozent hingegen außerhalb des Landes oder überhaupt nicht in Österreich. Alles eitel Wonne, oder? Die Mobilität wird insgesamt eher schlecht beurteilt. Öffentliche Verkehrsangebote seien wenig bedarfsgerecht, ohne Fahrgemeinschaften oder Unterstützung der Eltern sei es schwer, von A nach B zu kommen. Dabei zeigen sich regionale Unterschiede. In Neusiedl am See sind fast acht von zehn mit dem Öffi-Angebot sehr oder eher zufrieden. In Jennersdorf sind fast 26 Prozent sehr unzufrieden. Problematisch sind auch fehlende jugendgerechte Freizeitangebote. Häufig gewünscht wurden bessere öffentliche Verbindungen, mehr leistbarer Wohnraum, sichere Arbeitsplätze und mehr jugendgerechte Räume.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LMS/Christoph Novak Der Jugendreport ist Auftrag an die Landespolitik.

Bei Gesundheit und Wohlbefinden zeigt der Report ein ambivalentes Bild. Neun von zehn schätzen ihren Gesundheitszustand als eher gut ein. Gleichzeitig gibt es viele Beschwerden wie Nervosität und Unruhe (70 %),

Konzentrationsprobleme (63,7 %),

Rücken- (58,8 %), oder

Kopfschmerzen (55 %) und Schlafprobleme (50 %).