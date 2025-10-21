Perspektivenwechsel: Die Jugend steht mit dem Rücken zur Wand

„Die faule Jugend, die sich für nichts interessiert“ – seit einiger Zeit schon machen Erzählungen dieser Art die Runde, meist ins Spiel gebracht von der eher älteren Bevölkerung. Im Visier sind dabei immer die jüngeren Altersgruppen bis hin zur „Gen Z“, also die Jahrgänge von 1995 bis 2010, die sogenannten „digital natives“.

Also genau jene Generationen, die die künftigen Pensionen der jetzt noch Erwerbstätigen erwirtschaften werden müssen. Eigentlich ist es erstaunlich, dass hierzulande keine Diskussionen über Themen wie Generationengerechtigkeit, nachhaltige Absicherung der Pensions- und Sozialsysteme oder das langsame, aber sichere Verschwinden des Aufstiegsversprechens geführt werden. Das wäre nämlich dringend notwendig. Warum nichts passiert Die Antwort ist einfach: In einer überalterten Gesellschaft wie der österreichischen und generell in allen Industrienationen der westlichen Welt sind die Älteren die größte Wählergruppe. Damit ist es für die Parteien in demokratischen Systemen so gut wie unmöglich, über Einschnitte zu diskutieren oder gar echte Reformen umzusetzen – andernfalls würde ihnen die Rechnung am nächsten Wahltag präsentiert werden.