Jüdisches Museum: Tante Giesis Freude in Amerika

Was tut ein Goi (Nichtjude) als Leiter in einem Jüdischen Museum? "Ich führe das Museum", so einfach lautet die Antwort von Johannes Reiss, der seit Jahren dem Jüdischen Museum in Eisenstadt vorsteht.

Seit dem 17. Jahrhundert steht das Wertheimer Haus auf dem Platz (Landesrabbiner Samson Wertheim, 1658-1724), das Museum ist in der Unterbergstraße 6, POB 67, dort aber erst seit 1972 untergebracht. Vor 40 Jahren hat es eine Institution dieser Art nicht gegeben. Für österreichische Verhältnisse sei das "relativ früh" gewesen, so Reiss.

War es tatsächlich so früh? Erst 27 Jahre nach dem Hitlerfaschismus ein derartiges Museum zu eröffnen? "Wie wir ja wissen, um es salopp zu sagen, war es in den Jahren und Jahrzehnten nach 1945 ein Krampf." Das habe mit Vergangenheitsbewältigungskultur und -politik zu tun. Um "plakativ" zu sprechen: "Es musste eine neue Form des Umgangs mit der jüdischen Geschichte und mit der Geschichte von Juden gefunden werden. Und zwar in Ortschaften und Regionen, in denen es einst jüdisches Leben gab und wo es plötzlich keines mehr gab."

Ein Jüdisches Museum sei sicherlich nicht die einzige und naheliegendste Form einer solchen Vergangenheitsbewältigungskultur, "aber es ist eine Möglichkeit", so Reiss.

Daher versuche das Jüdische Museum in Eisenstadt „in erster Linie seinem Ambiente gerecht“ zu werden: Der Geschichte, der Religion, der Kultur, der Region bis hin zu den Sieben Gemeinden.

"Mit der ehemaligen Judengasse, mit einer ehemaligen privaten Synagoge, die heute noch eine living synagoge ist und das Zentrum des Museums bildet, ist uns dieser Anspruch gelungen", sagt Johannes Reiss. Daher finden an die 1500 Schülergruppen aus ganz Österreich den Weg in die Unterbergstraße 6.