Jüdisches Museum: Bausubstanz erfordert "dringende Maßnahme"

Der schlechte Bauzustand des jüdischen Museums in Eisenstadt erfordert „dringende Sofortmaßnahmen“. 500.000 Euro sollen in die Sanierung investiert werden, je zur Hälfte getragen vom Land Burgenland und vom Bund. Das gab Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Mittwoch bekannt.