Jubiläums-Feier: Remmidemmi der schöneren Art

Gemma doch in den Schatten, das hält ja kein Mensch aus", sagt eine ältere Dame, einen Becher in der Hand, zu ihrem Partner am Europaplatz. Vor dem burgenländischen Landhaus in Eisenstadt, wo am Sonntag ein Remmidemmi der schöneren Art stattfand. Es galt nämlich ein Jubiläum zu feiern: Das Burgenland wurde 90 Jahre jung.



Ja, heiß war es gestern in der Tat. Doch der guten Laune taten die gefühlten 50 Grad über Null bei den rund 6000 Besuchern keinen Abbruch. Die Dorfmusikanten von Zillingtal liefen zur Hochform auf. Sie spielten was das Zeug hielt. Die Menschen kamen in Stimmung.

Friedrich Preissecker aus Pöttsching fand "den großen Aufwand" für die Festivitäten als gerechtfertigt. "Das können wir uns leisten. Wir haben uns ein Leben lang abgestrudelt, daher dürfen wir auch feiern". Ein wenig wehmütig ist er dann doch, "weil heute die typisch burgenländischen Stiefeln aus der Mode gekommen sind."