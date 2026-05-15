Jeder dritte Betrieb ist nur eine Person

Ein-Personen-Unternehmen (EPU) gewinnen im Burgenland weiter an Bedeutung. Laut aktueller Statistik der Wirtschaftskammer gab es mit Ende 2025 14.206 EPU im Land – um 436 mehr als im Jahr davor. Damit werden bereits 65,1 Prozent aller Unternehmen im Land als Ein-Personen-Unternehmen geführt, ein neuer Höchststand.

Gewerbe und Handel am stärksten

Besonders stark vertreten sind Ein-Personen-Unternehmen in den Bereichen Gewerbe und Handwerk (58,1 Prozent), Handel (20,2 Prozent) sowie Information und Consulting (13,4 Prozent). Auffällig ist der hohe Frauenanteil : 58,7 Prozent der burgenländischen EPU werden von Frauen geführt. Regional gibt es die meisten in den Bezirken Neusiedl, Eisenstadt und Umgebung sowie Oberwart.

Laut dem aktuellen EPU-Monitoringbericht nennen viele Unternehmer vor allem Unabhängigkeit, Selbstverwirklichung und flexible Zeiteinteilung als wichtigste Gründe für die Selbstständigkeit. Auch die Umsetzung eigener Ideen und das Erkennen von Marktchancen gewinnen an Bedeutung.