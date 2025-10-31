Österreichs Wirtschaft im Innovationsstau

Von Stephan Scopetta Hohe Energiepreise, steigende Lohnkosten und eine unsichere Konjunktur bremsen Österreichs Unternehmen. Der Wille zu investieren sinkt – besonders bei Forschung und Entwicklung. Dabei gilt Innovationsarbeit als Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit. Eine aktuelle Studie der KMU Forschung Austria, im Auftrag von WKO und FFG , zu den Basisprogrammen der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) zeigt, dass gezielte Unterstützung Wirkung zeigt und einen wichtigen Beitrag zur Innovationsfähigkeit der heimischen Wirtschaft leistet. Untersucht wurde, welchen Mehrwert die Basisprogramme für rund 1.000 unterstützte Unternehmen bringen.

Großer Hebel Laut der Studie generiert in der Industrie ein Fördereuro mehr als doppelt so viel Umsatz wie im Durchschnitt, betont Sigi Menz, Obmann Bundessparte Industrie WKO: „Während jeder Fördereuro durchschnittlich 8,6 Euro Umsatz bewirkt, sind es in der Industrie beeindruckende 19 Euro. Dies unterstreicht die herausragende Bedeutung der Industrie für die wirtschaftliche Entwicklung und Innovationskraft in Österreich und zeigt die starken Hebeleffekte der Förderungen in der Sparte Industrie.“ Als Folge eines geförderten F&E-Projekts werden von den Industrieunternehmen in 55 Prozent der Fälle gewerbliche Schutzrechte angemeldet – verglichen mit 39 Prozent in der gewerblichen Wirtschaft. „Um am internationalen Parkett bestehen zu können, ist FTI (Forschung, Technologie und Innovation) für die exportorientierte Industrie unabdingbar“, sagt Menz.

Klimarelevante Projekte Seit dem Jahr 2019 hat die Bedeutung klimarelevanter Projekte in der Industrie stark zugenommen, berichtet Andreas Mörk, Geschäftsführer Bundessparte Industrie WKO. „2023 entfielen 82 Prozent der geförderten Projekte und 85 Prozent des Förderbarwerts auf klimarelevante Projekte. Die Fokussierung auf klimarelevante Projekte zeigt, wie die Industrie durch FTI-Initiativen zur Bewältigung globaler Herausforderungen beiträgt“, so Mörk. Trotz dieser positiven Dynamik bleibt der Innovationsdruck hoch. Die steigenden Kosten und Fachkräftemangel erschweren die Entwicklung neuer Projekte.