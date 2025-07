Jazz, Blues, Pop und pure Pointen am letzten Juliwochenende

BLUES & MORE Festival

24.–27. Juli 2025, Burg Schlaining, Stadtschlaining

Internationale Größen der Bluesszene wie Henrik Freischlader, Vanja Sky und „Sir“ Oliver Mally bringen die Burgarena Schlaining zum Klingen. Von BBQ-Klängen im Burghof über feinfühlige Duo-Auftritte im Obstgarten bis zum Blues-Brunch am Sonntag bietet das Festival ein hochkarätiges Programm in einzigartigem Ambiente.

Tel.: +43 3355 2306, Mail: friedensburg@kultur-burgenland.at, www.kultur-burgenland.at

Music in the City

24. Juli 2025, Fußgängerzone Eisenstadt

Den Sommer genießen und dabei Musik erleben – das ist das Motto von „Music in the City“. Am 24. Juli sorgt die Band Crowdfleckerl ab 18:30 Uhr am Hauptplatz für entspannte Stimmung. Das Konzert ist kostenlos, bei Schlechtwetter muss die Veranstaltung abgesagt werden.

Tel.: +43 2682 67390, www.eisenstadt.at

Sonn Wein Jazz

24. Juli 2025, 19:00 Uhr, Mole/Leuchtturm Podersdorf am See

Regionale Weine, Jazzklänge und ein Sonnenuntergang direkt über dem See – „Sonn Wein Jazz“ ist ein Genuss für alle Sinne. Der Jazz Club Gols sorgt für musikalische Begleitung, während Winzer und Bäcker kulinarisch verwöhnen. Veranstaltungsort ist die Mole beim Leuchtturm, direkt am Wasser.

Tel.: +43 2177 2227, Mail: info@podersdorfamsee.at, www.podersdorfamsee.at