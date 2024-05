Jamaika in Wiesen beim One-Love-Festival

Der August bringt karibisches Lebensgefühl ins Burgenland – und jede Menge Reggae. Zumindest, wenn man sich am 2. und 3. August auf dem Gelände des One Love Festivals in Wiesen befindet. Hier erwartet die Besucherinnen und Besucher laut den Veranstaltern „Raum für kulturellen Austausch, Entspannung und Gemeinschaft und zwei Tage voller fantastischer Musik und respektvollem Miteinander, unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Alter“.

Doch neben der Musik erwartet die Besucherinnen und Besucher des Festivals auch ein reichhaltiges Rahmenprogramm. Spannende Workshops wie kostenlose Yoga- und Trommelworkshops, Relaxen in der CBD-Lounge, Shoppen an den verschiedenen Ständen des Weltbasars„ und auch ein lebendiges Kinderprogramm.

Stressfrei und bequem

Auch der Komfort soll an diesem ersten Augustwochenende in Wiesen nicht zu kurz kommen. Der geräumige Campingplatz am Festival-Gelände verhilft mit einem vergrößerten Frühstücksangebot zu einem guten Start in den Tag. Direkt daneben wartet das Angebot der Foodtrucks.

Eine bequeme, umweltfreundliche und stressfreie An- und Abreise ist durch den Shuttlebus zum nächsten Bahnhof und auch zum Wiener Westbahnhof gesichert. Doch auch Parkplätze sind ausreichend vorhanden.

Weitere Infos zum Programm und Ticketinformationen unter onelovefestival.at.