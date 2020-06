Inselwelt im Schilf wird größer

Quasi zurück zu ihren Wurzeln will Rodler die Seejungfrau führen. Das Restaurant sei im Laufe der Jahre zu einem „Massenbetrieb“ geworden. Weniger Sitzplätze in einer gemütlichen Atmosphäre sollen das Restaurant zu einem „verlängerten Wohnzimmer“ machen, in dem der Wirt großen Wert auf persönlichen Kontakt zu den Gästen legt.

Eine zweite Neuerung wird die Gäste ebenso freuen: Die gehobene Küche soll noch anspruchsvoller werden und die Preise „normaler“ gestaltet werden als bisher, kündigt Rodler an. Wer die Seejungfrau nach der Wiedereröffnung im Frühling/Sommer 2012 führen wird, ist noch ungewiss.