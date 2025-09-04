Sekt-Affäre und Barrierefreiheit: Hofer nutzt neues Auskunftsrecht

Mit dem Inkrafttreten des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) per 1. September hat Burgenlands FPÖ-Klubchef Norbert Hofer seine Ankündigung in die Tat umgesetzt. Als einer der ersten im Land nützt er die neuen Möglichkeiten, um konkrete Anfragen an die Landesregierung und Landesgesellschaften zu richten.

Hofer, der das Gesetz im Nationalrat noch wegen „Lücken“ kritisiert hatte, spricht nun von einem „Gewinn für alle Menschen im Burgenland“. Das IFG verschaffe Bürgerinnen und Bürgern ein klares Recht auf Auskunft, betont der Oppositionsführer: „Entscheidungen werden nachvollziehbarer, Projekte transparenter, und Vertrauen in die Politik wächst.“

Zwei Anfragen sind raus

Zu den ersten Themen zählen Fragen zur Barrierefreiheit in den Bussen der Verkehrsbetriebe Burgenland (VBB) sowie beim Burgenländischen Anrufsammeltaxi (Bast), das ja von der FPÖ hart kritisiert wird. In einem Schreiben an die Landesstelle Burgenland des Sozialministeriums will Hofer anhand zehn Fragen klären lassen, wie der Zugang für Menschen mit Rollstuhl, Kinderwagen oder Gehhilfen sichergestellt ist. „Barrierefreiheit bedeutet Teilhabe“, so der FPÖ-Klubobmann.