In Ungarn gibt es noch Potenzial

Er stellte sich die Frage: Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? War doch sein Schwiegervater zwar ein kleiner, aber erfolgreicher Baumeister. Das Interesse für Ziegel und Zement, also Baumaterialien, wuchs immer stärker. 1970 errichtet Leier ein Betonsteinwerk in Horitschon, 1980 folgte ein weiteres Werk in Frauenkirchen.

Das Burgenland wurde dem Kommerzialrat zu klein. Er schaute sich nach weiteren Standorten um. Nach Erstkontakten gelang es Anfang der 1980-er Jahre, Maschinen für die Betonsteinerzeugung nach Ungarn zu verkaufen. Nicht immer mit legalen Mitteln, es wurde auch geschmuggelt, gibt er heute zu. „Aber das ist ja verjährt.“

Potenzial „Damals schon wurde das Potenzial des ungarischen Marktes ersichtlich“, erinnert sich der heute 67-jährige Geschäftsmann. Und heute ist die Firma Leier in Ungarn der größte Ziegelzulieferer des Landes. Anfang 2000 stürzte sich Michael Leier auf ein neues Betätigungsfeld – Immobilien. Aushängeschild ist dabei die Revitalisierung der Friedrich-Kaserne in Györ, die in ein Büro-, Geschäfts- und Wohnviertel umfunktioniert wurde.

Die „Goldgräberzeiten“ seien zwar vorbei, Leier sieht aber in Ungarn nach wie vor einen Markt, der bedient werden müsse. Ganz im Sinne von Wirtschaftskammer-Boss Peter Nemeth.