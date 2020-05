Im Uni-Hörsaal via Video-Stream dabei

Eine Sorge kann den potenziellen Teilnehmern schon im Vorfeld genommen werden: Der Stoff wird nicht geprüft. Somit kann der universitäre Vortrag völlig entspannt verfolgt werden. In Kooperation mit der HAK Oberpullendorf holt der Verein mittelburgenland plus die " Montagsakademie" in den Bezirk.



Seit mittlerweile zehn Jahren lädt die Karl-Franzens-Universität Graz zu der Veranstaltungsreihe. Namhafte Wissenschafter geben dabei Einblicke in ihre Forschungsgebiete, die Themen sind allgemein verständlich aufgebaut. Mittels Video-Stream können die Ausführungen der Vortragenden nun künftig auch in der HAK Oberpullendorf, frei zugänglich und kostenlos, verfolgt werden.



"Wir wollen damit ein innovatives Bildungsangebot im Bezirk schaffen. Der Start ist am 17. Oktober", erläutert Erich Trummer, Obmann von mittelburgenland plus. An zwölf Abenden, jeweils ab 19 Uhr, wird die " Montagsakademie" abgehalten. Das Leitthema im heurigen Studienjahr lautet "Mobilitäten" - die einzelnen Gebiete reichen von "Geld bewegt die Welt", über "Frauen machen mobil" bis hin zu "Reisen durch Raum und Zeit".Den bisherigen 125 Vorträgen lauschten mehr als 70.000 Zuhörer - die Zielgruppe ist bunt gemischt, Schüler, Berufstätige und Senioren nehmen teil.