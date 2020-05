Im Sautrog bleibt kein Ruderer trocken

Der Start erfolgt in Le-Mans-Manier, Gedränge ist die Folge, Paddel tauchen in das kühle Nass, das Wasser spritzt in alle Richtungen, die Menge am Ufer johlt vor Begeisterung, die Helden in ihren hölzernen Kisten werden frenetisch angefeuert, Schweiß steht auf der Stirn, Taktgefühl für den richtigen Ruderschlag ist gefragt. Sautrog-Zeit ist.



Am kommenden Samstag (ab 13.30 Uhr) geht die neunte Auflage der Vereinstrophy am Stieberteich in Oberwart über die Bühne. Doch warum zieht vor allem der letzte der fünf Bewerbe die Massen dermaßen in seinen Bann?



"Zum einen fällt da die Entscheidung, zum anderen ist es eine Belustigung für die Zuschauer", erklärt Christian Resch, Titelverteidiger von den Stockschützen. Wichtig sei, am Start gut wegzukommen, um nicht im Getümmel hängen zu bleiben. Zudem sollte die Sautrog-Besatzung vom Gewicht her ausgeglichen sein, damit man keinen "Tiefgang" erleide.

"Es ist der Kampf jeder gegen jeden, der die Besucher fasziniert. Außerdem ist es nicht alltäglich, Vereine in diesem Wettkampf zu sehen", meint Heinz Gruber vom Organisationsteam.



Vor der Regatta quer über den Teich müssen die zehn Vereine der Südmetropole bereits vier anstrengende Disziplinen meistern: Konzentration ist beim Nageln gefragt, Kraft erfordert das Baumstammsägen, Balance wird den Teilnehmern beim Windsurfen abverlangt. Der Überraschungsbewerb wird auch im heurigen Jahr erst kurz vor dem Startschuss bekannt gegeben. Nur soviel verrät Gruber: "Man sollte sich nicht scheuen, einen anderen zu berühren."