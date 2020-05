Illegale Spritztour im Burgenland

Eine turbulente Mittwochnacht und einen ereignisreichen Donnerstagmorgen bescherte eine Gruppe von Jugendlichen der Polizei im Bezirk Eisenstadt-Umgebung. Die fünf Burschen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren dürften aber ihre Ausgelassenheit eindeutig überspannt haben.

Bereits am Mittwochabend musste die Polizei ausrücken, weil ein Pkw mit bis zu 140 km/h durch die Gegend rund um Zagersdorf brauste. Zur Unterstützung der „Bodenkräfte“ wurde gar ein Hubschrauber angefordert. Aufmerksam wurden Bewohner der Ortschaften, weil der Auspuff des Mazda 323 defekt und entsprechend laut war.

Akos Horvath, Tankwart in Zagersdorf, kennt die Jungs. „Sie kommen jeden Tag bei mir vorbei“, sagt Horvath. Als sie aber am Mittwochabend eine „Schüssel“ (altes Auto) um 50 Euro auftankten, „kam mir das spanisch vor“. Und dann ging es Schlag auf Schlag: Ein Hubschrauber überflog die Gegend, Polizei mit Blaulicht war immer wieder zu beobachten – und das Auto, das sich anhörte „wie ein auffrisiertes Moped“, so ein Bewohner der Antauer Straße. Die Polizei blieb vorerst erfolglos, wusste nur, dass in Draßburg ein Kennzeichen von einem Pkw gestohlen worden war.