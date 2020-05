Illegale Migration: Aufgriffe häufen sich

Afghanen, Iraker, Somalier, Pakistani. Kaum eine Woche vergeht im Burgenland ohne Aufgriffe. Die illegale Migration ist nach Jahren wieder sprunghaft angestiegen. Die Wurzeln für dieses Problem liegen dort, wo die Türkei aufhört und Griechenland beginnt: im Grenzgebiet entlang des Evros. Während die Finanzkrise tagtäglich die Schlagzeilen beherrscht, spielt sich im Schatten des EU-Rettungsschirmes eine ganz andere griechische Tragödie ab.



Schon seit Jahren ist Griechenland mit dem arabisch-afrikanischen Flüchtlingsansturm heillos überfordert. Laut EU kommen bereits 80 Prozent aller illegalen Einwanderer über Griechenland in die EU. Wer es ins Land der Götter schafft, landet aber nicht im Paradies, sondern in der Hölle. Es gibt so gut wie keine Versorgung für Asylwerber. Im Jänner 2011 stellte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den Griechen ein vernichtendes Zeugnis aus.



Die Richter beurteilten die Zustände für Asylbewerber in Griechenland als unmenschlich und die Behandlung als erniedrigend. Außerdem würde den Asylwerbern das Recht auf wirksame Rechtsbeschwerde verwehrt. "Die Folge dieses Urteils war, dass wir Illegale nicht mehr nach Griechenland abschieben dürfen. Der Großteil der Aufgegriffenen kommt aber über Griechenland zu uns", schildert Sicherheitsdirektor Erhard Aminger die aktuelle Situation. Da das Dublin II-Abkommen derzeit auf Griechenland nicht angewendet werden kann, bleibt nur die Abschiebung ins Nachbarland. "Doch dafür müssen wir nachweisen, dass die Menschen über Ungarn oder die Slowakei nach Österreich gekommen sind", sagt Aminger. Die Illegalen seien aber von den Schleppern instruiert, nicht zu sagen, wo sie die Grenze nach Österreich übertreten haben. Denn die meisten wollen auch hier bleiben, wird ihnen Österreich von den Schleusern doch als das erste reiche Land in Europäischen Union angepriesen. An der serbisch-ungarischen Grenze sei das Schlepperwesen ein florierender Geschäftszweig. Mit präparierten Reisebussen, Taxis und Kastenwagen würde man dort auf die Flüchtlinge warten. Im Dreiländereck Ungarn-Slowakei-Österreich werden die Menschen dann ihrem Schicksal überlassen.